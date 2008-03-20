Алименты: сколько может или сколько нужно?
Как, интересно, рассчитываются алименты на ребенка? Мой бывший муж, например, - безработный. Недавно слышала, что в этом случае сумма выплат по алиментам должна составлять не менее 50 процентов от бюджета прожиточного минимума на ребенка. Это правда?
Комментирует юрист Екатерина Орловская:
Нет, это не так. Согласно ст.92 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь, алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются в следующих размерах: на одного ребенка - 25 процентов, на двоих детей - 33 процента, на троих и более детей - 50 процентов заработка и (или) иного дохода. Если родитель не работает, то размер алиментов устанавливается в соответствующем процентном отношении от средней месячной заработной платы по региону проживания.