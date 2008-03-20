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Алименты: сколько может или сколько нужно?

20 марта 2008 10:06
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Как, интересно, рассчитываются алименты на ребенка? Мой бывший муж, например, - безработный. Недавно слышала, что в этом случае сумма выплат по алиментам должна составлять не менее 50 процентов от бюджета прожиточного минимума на ребенка. Это правда?

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

Нет, это не так. Согласно ст.92 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь, алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются в следующих размерах: на одного ребенка - 25 процентов, на двоих детей - 33 процента, на троих и более детей - 50 процентов заработка и (или) иного дохода. Если родитель не работает, то размер алиментов устанавливается в соответствующем процентном отношении от средней месячной заработной платы по региону проживания.
# Консультация юриста # Брак и семья

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