Делить наследство не придется. Но...

Скажите, если я получу наследство от своей умершей бабушки, придется ли мне в случае развода делить его с мужем? И еще: считается ли выигрыш в лотерею совместно нажитым имуществом?



Комментирует юрист Тамара Козловская:



Делить наследство Вам не придется, так как согласно ст.256 п.2 Гражданского кодекса Республики Беларусь, имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, находится в его собственности. Однако обращаем ваше внимание, что согласно ст.256 п.2 Гражданского кодекса, имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.). А вот выигрыш в лотерею будет считаться совместно нажитым имуществом.