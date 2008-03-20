Продал - поделись

<STRONG>Недавно я попал в неприятную ситуацию. Продал соседу - любителю выпить - пол литра самогона, а милиция составила на меня протокол и пришлось заплатить неслабый штраф. За какие-то пол литра - сотни тысяч. Это законно? И еще. Можно ли дома хранить спиртное, и в каком количестве?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Григорий Бузо:</EM> <BR><BR>За торговлю фальсифицированным алкоголем предусмотрена административная ответственность (за нарушение требований Декрета № 11 Президента Республики Беларусь). В данном случае неважно, сто грамм вы продали или несколько литров. Эти действия незаконны, а потому будут наказаны штрафом до 10 базовых величин. Что касается второй части вопроса, то здесь есть несколько моментов. Если водка куплена вами в магазине, имеет акцизные марки, то ее можете хранить сколько угодно. А вот за хранение, переработку или перевозку фальсифицированной алкогольной продукции (самогон, спирт) в количестве более пяти литров предусмотрен штраф до 100 базовых величин.
<STRONG>Я работаю слесарем-сантехником на одну ставку и уборщиком 0,25 ставки. Вправе ли наниматель требовать от меня выполнения работы уборщика после отработки рабочего времени слесарем-сантехником?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Григорий Бузо:</EM> <BR><BR>Согласно трудовому законодательству, у нанимателя есть право требовать выполнения другой работы в свободное от основной работы время в том случае, если данный работник работает по совместительству, то есть нанимателем издан приказ о приеме на работу Вас по совместительству, а также заключен трудовой договор на выполнение работы уборщика. При этом в договоре должно быть указано, что работа уборщика является совместительством.
<STRONG>Недавно наша семья купила квартиру- <хрущевку>. Прежние хозяева - люди пожилые, ремонта в ней давно не делали. В одной из комнат сохранились даже встроенные стенные шкафы. Собрались их разобрать, а соседи говорят, что это будет считаться перепланировкой и нас накажут. Так ли это? <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист Тамара Козловская:</EM> <BR><BR>Ваши соседи не правы. Можете смело разбирать устаревшие шкафы: демонтаж или установка встроенных (стационарных) стенных шкафов не является перепланировкой жилой квартиры.
26 сентября 2026 17:52
26 сентября 2026 17:50
26 сентября 2026 17:47
26 сентября 2026 17:47
26 сентября 2026 17:42
26 сентября 2026 17:37
26 сентября 2026 17:35
26 сентября 2026 17:23