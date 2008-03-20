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Продал - поделись

20 марта 2008 10:02
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Недавно узнала, что бывший муж уже после развода продал купленную в браке машину. Причем случилось это три с половиной года назад. Могу ли я теперь потребовать с него через суд половину вырученной от продажи суммы, ведь прошел такой большой срок?

Комментирует юрист Екатерина Василевская:

Можете, если срок исковой давности - а в соответствии со ст. 197 Гражданского кодекса Республики Беларусь он составляет три года - пропущен по уважительной причине.
# Консультация юриста

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