Спиртное бывает разное...

Недавно я попал в неприятную ситуацию. Продал соседу - любителю выпить - пол литра самогона, а милиция составила на меня протокол и пришлось заплатить неслабый штраф. За какие-то пол литра - сотни тысяч. Это законно? И еще. Можно ли дома хранить спиртное, и в каком количестве?



Комментирует юрист Григорий Бузо:



За торговлю фальсифицированным алкоголем предусмотрена административная ответственность (за нарушение требований Декрета № 11 Президента Республики Беларусь). В данном случае неважно, сто грамм вы продали или несколько литров. Эти действия незаконны, а потому будут наказаны штрафом до 10 базовых величин. Что касается второй части вопроса, то здесь есть несколько моментов. Если водка куплена вами в магазине, имеет акцизные марки, то ее можете хранить сколько угодно. А вот за хранение, переработку или перевозку фальсифицированной алкогольной продукции (самогон, спирт) в количестве более пяти литров предусмотрен штраф до 100 базовых величин.