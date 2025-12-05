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На Кубе произошло масштабное отключение электричества

05 декабря 2025 07:04
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Масштабный блэкаут произошел на Кубе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Кубе произошло масштабное отключение электричества-2

Без электричества осталась столица страны Гавана и почти вся Западная часть острова. Как сообщили в энергетической компании, все произошло из-за аварии на основной линии электропередачи, соединяющей город с крупнейшей в стране электростанцией. Это далеко не первый инцидент в рамках энергокризиса, из-за которого миллионы людей месяцами страдают от длительных отключений электроэнергии. 

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