На Кубе произошло масштабное отключение электричества

Без электричества осталась столица страны Гавана и почти вся Западная часть острова. Как сообщили в энергетической компании, все произошло из-за аварии на основной линии электропередачи, соединяющей город с крупнейшей в стране электростанцией. Это далеко не первый инцидент в рамках энергокризиса, из-за которого миллионы людей месяцами страдают от длительных отключений электроэнергии.