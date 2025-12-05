На Кубе произошло масштабное отключение электричества

Масштабный блэкаут произошел на Кубе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабный блэкаут произошел на Кубе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Без электричества осталась столица страны Гавана и почти вся Западная часть острова. Как сообщили в энергетической компании, все произошло из-за аварии на основной линии электропередачи, соединяющей город с крупнейшей в стране электростанцией. Это далеко не первый инцидент в рамках энергокризиса, из-за которого миллионы людей месяцами страдают от длительных отключений электроэнергии.