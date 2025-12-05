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В США арестован подозреваемый, заложивший бомбы накануне штурма Капитолия

05 декабря 2025 07:32
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В США прорыв в одном из самых громких расследований последних лет. В штате Вирджиния арестован 30-летний Брайан Коул‑младший, которого обвиняют в закладке двух самодельных взрывных устройств в Вашингтоне накануне штурма Капитолия 6 января 2021 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США арестован подозреваемый, заложивший бомбы накануне штурма Капитолия-2

ФБР и федеральные власти сообщили, что мужчине предъявлены обвинения в использовании взрывного устройства и попытке злонамеренного разрушения. Бомбы были обнаружены и обезврежены у зданий Республиканской и Демократической партий в тот день, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс, пытаясь сорвать утверждение победы Джо Байдена на выборах. Следствие длилось почти пять лет. Агентство неоднократно обращалось к общественности за подсказками и публиковало кадры подозреваемого. Теперь, после многолетних поисков, дело получает новый поворот.

# США

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