В Германии полиция перекрыла центр города Менхенгладбах из-за угрозы взрыва

Чрезвычайное происшествие в Германии. Из-за поступившей от неизвестного угрозы о взрыве был перекрыт центр города Менхенгладбах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция провела масштабную спецоперацию по поиску взрывных устройств. Работали кинологи. В целях безопасности эвакуировали жителей нескольких домов. Останавливали движение транспорта. Как сообщили в полиции, никаких подозрительных предметов не найдено, злоумышленник, заявивший о возможном взрыве – в розыске.