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В Германии полиция перекрыла центр города Менхенгладбах из-за угрозы взрыва

05 декабря 2025 07:02
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Чрезвычайное происшествие в Германии. Из-за поступившей от неизвестного угрозы о взрыве был перекрыт центр города Менхенгладбах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии полиция перекрыла центр города Менхенгладбах из-за угрозы взрыва-2

Полиция провела масштабную спецоперацию по поиску взрывных устройств. Работали кинологи. В целях безопасности эвакуировали жителей нескольких домов. Останавливали движение транспорта. Как сообщили в полиции, никаких подозрительных предметов не найдено, злоумышленник, заявивший о возможном взрыве – в розыске. 

# Германия

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