Зимний шторм обрушился на север США

Сильный шторм обрушился на северовосточные районы США. Помимо дождя и ураганного ветра, он принес редкие для этого времени года обильные снегопады, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильный шторм обрушился на северовосточные районы США. Помимо дождя и ураганного ветра, он принес редкие для этого времени года обильные снегопады, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В некоторых районах выпало до 6 сантиметров осадков. В Дакоте, Миннесоте и Монтане поваленными деревьями повреждены десятки машин, оборваны линии электропередачи. Непогода вызвала транспортный коллапс. Улицы городов и шоссе оказались завалены снегом и покрыты гололедом. Власти рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а местным жителям – соблюдать предельную осторожность.