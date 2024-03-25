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Зимний шторм обрушился на север США

25 марта 2024 07:13
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Сильный шторм обрушился на северовосточные районы США. Помимо дождя и ураганного ветра, он принес редкие для этого времени года обильные снегопады, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зимний шторм обрушился на север США-1

В некоторых районах выпало до 6 сантиметров осадков. В Дакоте, Миннесоте и Монтане поваленными деревьями повреждены десятки машин, оборваны линии электропередачи. Непогода вызвала транспортный коллапс. Улицы городов и шоссе оказались завалены снегом и покрыты гололедом. Власти рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а местным жителям – соблюдать предельную осторожность.

# Природные катаклизмы # Новости США

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