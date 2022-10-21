Жители Польши за несколько месяцев вырубили сотни тысяч деревьев

Новости Польши. Из-за энергокризиса юг Польши может остаться без лесов. Там за несколько месяцев местные жители вырубили сотни тысяч деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Из-за энергокризиса юг Польши может остаться без лесов. Там за несколько месяцев местные жители вырубили сотни тысяч деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лесники не могут подсчитать даже приблизительный ущерб, потому что рубки продолжаются круглые сутки. По их словам, древесина стала настолько ценной, что многие не оставляют даже веток, хотя раньше с ними обращались как с отходами и сваливали в кучу. Причиной происходящего стал угольный кризис, из-за которого тонна топлива теперь стоит более 800 долларов. А газ из-за высокой цены большинство уже не может себе позволить. Поэтому другого выхода у людей не осталось, они вынуждены запасаться дровами, чтобы обогреть дома. Экологи предупреждают, что если этот процесс не остановить, то он будет иметь катастрофические последствия.