Прямой эфир

Жители Польши за несколько месяцев вырубили сотни тысяч деревьев

21 октября 2022 13:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Из-за энергокризиса юг Польши может остаться без лесов. Там за несколько месяцев местные жители вырубили сотни тысяч деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Польши за несколько месяцев вырубили сотни тысяч деревьев-1

Лесники не могут подсчитать даже приблизительный ущерб, потому что рубки продолжаются круглые сутки. По их словам, древесина стала настолько ценной, что многие не оставляют даже веток, хотя раньше с ними обращались как с отходами и сваливали в кучу. Причиной происходящего стал угольный кризис, из-за которого тонна топлива теперь стоит более 800 долларов. А газ из-за высокой цены большинство уже не может себе позволить. Поэтому другого выхода у людей не осталось, они вынуждены запасаться дровами, чтобы обогреть дома. Экологи предупреждают, что если этот процесс не остановить, то он будет иметь катастрофические последствия.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Британии рейтинг Консервативной партии упал до самого низкого уровня в истории
21 октября 2022 13:03

В Британии рейтинг Консервативной партии упал до самого низкого уровня в истории

50 человек погибли и более 300 были ранены во время беспорядков в Чаде
21 октября 2022 12:02

50 человек погибли и более 300 были ранены во время беспорядков в Чаде

Сильнейший пожар вспыхнул в Мексике после ДТП с бензовозом, больше 1000 человек эвакуированы
21 октября 2022 11:22

Сильнейший пожар вспыхнул в Мексике после ДТП с бензовозом, больше 1000 человек эвакуированы