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Жители Мадрида протестуют против уничтожения парка, на месте которого власти хотят строить метро

26 июня 2023 11:44
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Новости Испании. Жители Мадрида выступают против вырубки деревьев. На их месте власти планируют построить метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но горожанам такая инициатива не нравится. Ведь для этого придется уничтожить более тысячи деревьев.

Жители Мадрида протестуют против уничтожения парка, на месте которого власти хотят строить метро-1

Стройка в том числе затронет парк Мадрид-Рио, а это принципиальный вопрос для местных. Ведь там в летние дни люди ищут спасения от жары. Деревья обеспечивают тень, где буквально прячутся жители от солнечных лучей. Сейчас температура в Испании приближается к +40 °C.

Жители Мадрида протестуют против уничтожения парка, на месте которого власти хотят строить метро-4

Уровень воды в местных водохранилищах упал более чем наполовину, а это один из худших показателей за последние 10 лет.

# Акции протеста # Новости Испании # Фотофакт

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