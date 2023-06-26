Жители Мадрида протестуют против уничтожения парка, на месте которого власти хотят строить метро

Новости Испании. Жители Мадрида выступают против вырубки деревьев. На их месте власти планируют построить метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но горожанам такая инициатива не нравится. Ведь для этого придется уничтожить более тысячи деревьев.

Стройка в том числе затронет парк Мадрид-Рио, а это принципиальный вопрос для местных. Ведь там в летние дни люди ищут спасения от жары. Деревья обеспечивают тень, где буквально прячутся жители от солнечных лучей. Сейчас температура в Испании приближается к +40 °C.