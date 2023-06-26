В США началось расследование катастрофы батискафа «Титан»

Руководителем назначен капитан Джейсон Ньюбауэр. По его словам, сейчас проходит сбор данных о трагедии. В ближайшее время начнутся опросы свидетелей. Основная цель расследования состоит в установлении причин катастрофы и гибели людей. Комиссии также предстоит найти виновных в случившемся. Так что по итогам работы Береговой охраны могут быть выдвинуты гражданские или уголовные обвинения.