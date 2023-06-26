Польша подписала договор о создании центра обслуживания танков Abrams в Познани

Польша подписала соглашение о формировании центра обслуживания танков Abrams на военном заводе в Познани. Об этом сообщила Польская оружейная группа (PGZ), сообщает РИА Новости.

Первоначально центр будет обслуживать танки Abrams, закупаемые Польшей у США, но впоследствии его мощности могут быть применены и для американских военных подразделений, развернутых в Республике и других странах Европы.

В 2022 году Польша заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 с необходимым оборудованием, материально-техническим обеспечением и учебными пакетами. Первая партия этих танков должна быть поставлена к концу 2024 года, а весь договор будет выполнен к концу 2026 года. В 2023 году Польша подписала еще один контракт на поставку 116 танков Abrams версии M1A1 вместе с соответствующим оборудованием, логистическими и учебными пакетами.