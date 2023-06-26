Сальдо опроверг данные о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг утверждения о том, что украинские войска закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом, сообщает РИА Новости.

Он заявил, что это является ложью и пропагандистским ходом киевского режима. Бойцы ВСУ совершили ряд неудачных попыток переправиться на лодках и укрыться под мостом, но они были уничтожены. Сальдо предостерёг, что неприятель может и далее отправлять своих военнослужащих, но и их ждет разгром.

Ранее поступали сообщения о том, что подразделения ВСУ закрепились на левобережье и наращивают свои силы в районе разрушенного моста.