Жители Латвии перешли в режим тотальной экономии

В Латвии все отчетливее проявляется экономическое напряжение, которое напрямую отражается на повседневной жизни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока официальная Рига продолжает говорить о безопасности, укреплении обороны и новых геополитических вызовах, все больше жителей страны задаются куда более приземленным вопросом: как дожить до следующей зарплаты?

Последние данные социологических опросов показывают, что Латвия фактически перешла в режим тотальной экономии. Более 60 % жителей не ожидают роста доходов в этом году. Из них 41 % считает, что их финансовое положение останется прежним, а еще почти каждый пятый прямо говорит о риске его ухудшения. И лишь 4 % уверены в увеличении доходов.

И это не просто цифры. Это показатель настроений общества. На практике это означает одно: люди начинают экономить буквально на всем. Большинство латышей в течение последнего года активно ищут скидки и более выгодные предложения. Почти половина пересматривает расходы на продукты и отказывается от спонтанных покупок. Каждый третий стал реже посещать кафе и рестораны. А каждый четвертый сокращает расходы на отдых, хобби и путешествия.

Все чаще экономят даже на одежде и базовых потребностях. Более того, каждый пятый признает: в целях экономии он стал реже обращаться к врачам. А 9 % населения вообще отказались от попыток накопить сбережения. Фактически речь идет о поступательном снижении качества жизни.

Причины этого комплексные, но во многом лежат на поверхности. За последние годы Латвия столкнулась с резким ростом цен на электроэнергию, топливо и продукты питания. После отказа от прежних энергетических связей и переориентации на более дорогие рынки стоимость энергоресурсов значительно выросла, а вместе с ней выросли и коммунальные платежи, и себестоимость товаров. Это автоматически ударило по кошелькам населения.

При этом, как отмечают экономисты, наиболее уязвимыми оказались регионы за пределами Риги, особенно Латгале, где уровень доходов ниже, а возможности для роста ограничены. Там ожидания будущего наиболее пессимистичные. Но есть и другой аспект – политический. На фоне экономических трудностей власти страны делают акцент на вопросах обороны и милитаризации. Увеличиваются военные расходы, звучат заявления о неминуемой угрозе с Востока, от нас с вами и союзной нам России.

Однако для значительной части общества подобная повестка все чаще выглядит оторванной от реальных проблем. Когда растут тарифы на электричество, дорожает топливо, а цены в магазинах обновляют максимумы – вопросы геополитики для простых людей отходят на второй план. На первый выходит повседневная выживаемость. И главный вопрос – насколько долго население Латвии будет готово адаптироваться к режиму постоянной экономии? И не станет ли именно это фактором, который в будущем определит уже политическую повестку страны.