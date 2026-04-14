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В Перу фиксируется масштабная вспышка лихорадки денге

14 апреля 2026 07:24
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В Перу лихорадка денге остается одной из наиболее быстро распространяющихся болезней, передающихся через укусы комаров. На рост инфекции влияют изменение климата, хаотичная урбанизация и нехватка базовых коммунальных услуг. Эти факторы создают идеальные условия для размножения комара – основного переносчика вируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу фиксируется масштабная вспышка лихорадки денге-2

С начала 2026 года в стране зарегистрировано 12 смертей. Вирус особенно активен в теплых и влажных районах – на побережье и в Амазонии. Перу уже переживало тяжелую вспышку: в 2023-м было более 250 тысяч случаев и 444 погибших. Сейчас выявлено около 12 тысяч заболевших. Это меньше, чем год назад, но специалисты подчеркивают: ситуация остается напряженной. Специфического лечения от вируса нет, поэтому решающими становятся раннее обращение за медицинской помощью и поддержание водного баланса. 

Правительство усиливает меры: проводит кампании по уничтожению мест размножения комаров, информирует население и расширяет доступ к бесплатной медпомощи. Власти подчеркивают, что именно профилактика и своевременная реакция позволяют сдерживать распространение болезни, которая по-прежнему угрожает миллионам жителей региона.

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