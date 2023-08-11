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Жители Греции требуют бесплатные шезлонги и зонтики

11 августа 2023 11:30
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Новости Греции. Жители Греции протестуют на пляжах. На острове Парос набирает популярность общенациональное движение, участники которого требуют бесплатных шезлонгов и зонтиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Греции требуют бесплатные шезлонги и зонтики-1

Их арендуют местные компании, а потом сдают жителям за немалую сумму. Сам вход на пляж бесплатный. А вот если лежать на песке не охота, будь готов отдать 100 евро. Столько стоит так называемый семейный комплект: два шезлонга и зонтик. Протесты, которые в СМИ окрестили движением полотенец, распространились и на другие греческие острова. Наксос присоединился к мирным шествиям.

# Акции протеста # Новости Греции # Фотофакт

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