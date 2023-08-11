Жители Греции требуют бесплатные шезлонги и зонтики

Их арендуют местные компании, а потом сдают жителям за немалую сумму. Сам вход на пляж бесплатный. А вот если лежать на песке не охота, будь готов отдать 100 евро. Столько стоит так называемый семейный комплект: два шезлонга и зонтик. Протесты, которые в СМИ окрестили движением полотенец, распространились и на другие греческие острова. Наксос присоединился к мирным шествиям.