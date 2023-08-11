В Израиле 14 тысяч украинских беженцев остались без медицинской страховки

Новости Израиля. В Израиле лишили медицинской страховки 14 тысяч украинских беженцев. Ранее ее оплачивала принимающая сторона. Но действие договора закончилось, и продлевать его в Минфине не стали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больницы уже получили извещения о том, что дальнейшее лечение беженцев не будет оплачиваться государством. Так израильские власти недвусмысленно дали понять, что гостям пора переходить на самообеспечение или искать убежище в других, более гостеприимных странах.