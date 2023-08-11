Прямой эфир

В Израиле 14 тысяч украинских беженцев остались без медицинской страховки

11 августа 2023 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Израиля. В Израиле лишили медицинской страховки 14 тысяч украинских беженцев. Ранее ее оплачивала принимающая сторона. Но действие договора закончилось, и продлевать его в Минфине не стали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле 14 тысяч украинских беженцев остались без медицинской страховки-1

Больницы уже получили извещения о том, что дальнейшее лечение беженцев не будет оплачиваться государством. Так израильские власти недвусмысленно дали понять, что гостям пора переходить на самообеспечение или искать убежище в других, более гостеприимных странах.

# Беженцы # Новости Израиля # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Киев снова пытался атаковать Москву беспилотниками
11 августа 2023 11:25

Киев снова пытался атаковать Москву беспилотниками

Bild: Германия не ведёт никаких переговоров о поставке дальнобойных ракет Taurus Украине
11 августа 2023 11:22

Bild: Германия не ведёт никаких переговоров о поставке дальнобойных ракет Taurus Украине

Риттер заявил, что ВСУ свергнут Зеленского из-за ситуации на фронте
11 августа 2023 10:48

Риттер заявил, что ВСУ свергнут Зеленского из-за ситуации на фронте