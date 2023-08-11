Киев снова пытался атаковать Москву беспилотниками

Новости России. В Москве пресекли попытку Киева атаковать город беспилотниками. Об этом рассказали в Министерстве обороны России. Летательный аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дрон потерпел крушение в лесном массиве на западе города. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет. Как ранее рассказал мэр Москвы, обломки беспилотника упали в районе Карамышевской набережной. Сейчас на месте работают экстренные службы.