Прямой эфир

Киев снова пытался атаковать Москву беспилотниками

11 августа 2023 11:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Москве пресекли попытку Киева атаковать город беспилотниками. Об этом рассказали в Министерстве обороны России. Летательный аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Киев снова пытался атаковать Москву беспилотниками-1

Дрон потерпел крушение в лесном массиве на западе города. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет. Как ранее рассказал мэр Москвы, обломки беспилотника упали в районе Карамышевской набережной. Сейчас на месте работают экстренные службы.

# ЧП # Новости России # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Bild: Германия не ведёт никаких переговоров о поставке дальнобойных ракет Taurus Украине
11 августа 2023 11:22

Bild: Германия не ведёт никаких переговоров о поставке дальнобойных ракет Taurus Украине

Риттер заявил, что ВСУ свергнут Зеленского из-за ситуации на фронте
11 августа 2023 10:48

Риттер заявил, что ВСУ свергнут Зеленского из-за ситуации на фронте

В США намерены внести резолюцию об объявлении импичмента Байдену
11 августа 2023 10:41

В США намерены внести резолюцию об объявлении импичмента Байдену