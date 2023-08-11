Bild: Германия не ведёт никаких переговоров о поставке дальнобойных ракет Taurus Украине

В ФРГ не прорабатывается вопрос о передаче Украине немецких ракет Taurus, пишет издание Bild со ссылкой на представителя кабинета министров Германии, передает РИА Новости.

Немецкое правительство сообщило, что в данный момент никакие решения по этой проблеме не готовятся. Также указывается, что несмотря на оказанное давление, каких-либо решений политического характера по этому направлению не принималось. Ранее агентство Reuters информировало о том, что власти страны ведут переговоры с европейской компанией MBDA о поставках ракет Taurus в Украину.