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Bild: Германия не ведёт никаких переговоров о поставке дальнобойных ракет Taurus Украине

11 августа 2023 11:22
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В ФРГ не прорабатывается вопрос о передаче Украине немецких ракет Taurus, пишет издание Bild со ссылкой на представителя кабинета министров Германии, передает РИА Новости.

Немецкое правительство сообщило, что в данный момент никакие решения по этой проблеме не готовятся. Также указывается, что несмотря на оказанное давление, каких-либо решений политического характера по этому направлению не принималось. Ранее агентство Reuters информировало о том, что власти страны ведут переговоры с европейской компанией MBDA о поставках ракет Taurus в Украину.

# Международная политика

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