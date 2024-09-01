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Жители Германии недовольны внешней политикой страны

01 сентября 2024 10:30
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Германию охватили акции протеста. В разных городах страны на митинги вышли люди, несогласные с внешней политикой властей. В течение двух дней активисты призывали правительство отказаться от участия в украинском конфликте. Граждане выступают за его мирное и скорейшее урегулирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Германии недовольны внешней политикой страны-2

Из-за военной помощи Киеву экономика Германии ослабла. Подорожание товаров и услуг, рост инфляции – лишь часть тяжелых финансовых последствий для ФРГ. Они усилили недовольство общественности, которая теперь вынуждена обращаться к чиновникам посредством демонстраций. Как отметили сами протестующие, их митинг – это не просто антивоенная акция, это призыв к международному сообществу. Жители напоминают, что все возникающие проблемы можно решать дипломатическим путем.

# Акции протеста

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