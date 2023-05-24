В Израиле приняли национальный бюджет на 2023-2024 годы – обсуждение длилось 35 часов!

Новости Израиля. Марафон для израильских политиков: 35 часов в стране принимали национальный бюджет на 2023 и 2024 годы. Процесс стал крайне напряженным и породил новые протесты в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предсказать исход встречи заранее было невозможно. Правящая коалиция настаивала на одобрении законопроекта, а оппозиция выступала решительно против. После долгих дебатов бюджет все же утвердили. Его поддержали 64 депутата. 56 человек – оппозиция в полном составе – проголосовали против.