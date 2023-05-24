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В Израиле приняли национальный бюджет на 2023-2024 годы – обсуждение длилось 35 часов!

24 мая 2023 10:03
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Новости Израиля. Марафон для израильских политиков: 35 часов в стране принимали национальный бюджет на 2023 и 2024 годы. Процесс стал крайне напряженным и породил новые протесты в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Израиле приняли национальный бюджет на 2023-2024 годы – обсуждение длилось 35 часов!-1

Предсказать исход встречи заранее было невозможно. Правящая коалиция настаивала на одобрении законопроекта, а оппозиция выступала решительно против. После долгих дебатов бюджет все же утвердили. Его поддержали 64 депутата. 56 человек – оппозиция в полном составе – проголосовали против.  

В Израиле приняли национальный бюджет на 2023-2024 годы – обсуждение длилось 35 часов!-4

Бессонной прошедшая ночь стала и для местных жителей. Тысячи людей устроили акции протеста у здания парламента. По мнению демонстрантов, принятие бюджета укрепляет позиции премьера страны, что участникам шествий чрезвычайно невыгодно. Ведь с начала 2023 года они выступают против судебной реформы, предложенной правительством Нетаньяху.  

# Международная политика # Новости Израиля # Фотофакт

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