В Израиле приняли национальный бюджет на 2023-2024 годы – обсуждение длилось 35 часов!

Новости Израиля. Марафон для израильских политиков: 35 часов в стране принимали национальный бюджет на 2023 и 2024 годы. Процесс стал крайне напряженным и породил новые протесты в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Марафон для израильских политиков: 35 часов в стране принимали национальный бюджет на 2023 и 2024 годы. Процесс стал крайне напряженным и породил новые протесты в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предсказать исход встречи заранее было невозможно. Правящая коалиция настаивала на одобрении законопроекта, а оппозиция выступала решительно против. После долгих дебатов бюджет все же утвердили. Его поддержали 64 депутата. 56 человек – оппозиция в полном составе – проголосовали против.
Бессонной прошедшая ночь стала и для местных жителей. Тысячи людей устроили акции протеста у здания парламента. По мнению демонстрантов, принятие бюджета укрепляет позиции премьера страны, что участникам шествий чрезвычайно невыгодно. Ведь с начала 2023 года они выступают против судебной реформы, предложенной правительством Нетаньяху.