В Бельгии проходят акции протеста против импорта украинского зерна

Беспошлинный ввоз украинского зерна снова стал поводом для массовых протестов в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем на этот раз в Брюсселе – в непосредственной близости к тем, кто в силах повлиять на ситуацию.

Аграрии требуют принятия долгосрочных мер в отношении импорта сельхозпродукции из Украины, которая до сих пор вызывает напряженность в ряде стран. Фермеры выступают за то, чтобы зерно все же доходило до конечной цели – до африканских стран, которым изначально оно и предназначалось. Потому что пока большая часть пшеницы оседает в Европе, в результате чего страдают местные фермеры.