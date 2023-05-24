Прямой эфир

В Бельгии проходят акции протеста против импорта украинского зерна

24 мая 2023 10:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беспошлинный ввоз украинского зерна снова стал поводом для массовых протестов в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем на этот раз в Брюсселе – в непосредственной близости к тем, кто в силах повлиять на ситуацию.  

В Бельгии проходят акции протеста против импорта украинского зерна-1

Аграрии требуют принятия долгосрочных мер в отношении импорта сельхозпродукции из Украины, которая до сих пор вызывает напряженность в ряде стран. Фермеры выступают за то, чтобы зерно все же доходило до конечной цели – до африканских стран, которым изначально оно и предназначалось. Потому что пока большая часть пшеницы оседает в Европе, в результате чего страдают местные фермеры.  

# Акции протеста # Новости Бельгии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Израиле приняли национальный бюджет на 2023-2024 годы – обсуждение длилось 35 часов!
24 мая 2023 10:03

В Израиле приняли национальный бюджет на 2023-2024 годы – обсуждение длилось 35 часов!

Самый богатый человек в мире Арно потерял за 24 часа более 11 млрд долларов
24 мая 2023 09:40

Самый богатый человек в мире Арно потерял за 24 часа более 11 млрд долларов

Выпускной для щенков провели в Сан-Диего
24 мая 2023 09:33

Выпускной для щенков провели в Сан-Диего