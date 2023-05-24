Захарова: Запад игнорирует факты изъятия органов погибших бойцов ВСУ

У погибших украинских солдат изымают органы в Херсоне, а Запад никак не реагирует на это. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По ее словам, международные структуры предпочитают делать вид, что не в курсе таких фактов. Со стороны Запада к сведению подобные события не принимаются, как и должные соответствующие меры. А ведь операции по изъятию органов требуют участия большого числа специалистов и денежных затрат.

Во вторник, 23 мая, представитель российских силовых структур сообщил, что в Херсонском военном госпитале тайно изымают для дальнейшей трансплантации органы погибших бойцов ВСУ. Эти факты от родственников тщательно утаиваются. После манипуляций тела отправляют в крематорий, а родным сообщают, что солдат пропал без вести.