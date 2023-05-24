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Захарова: Запад игнорирует факты изъятия органов погибших бойцов ВСУ

24 мая 2023 10:23
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У погибших украинских солдат изымают органы в Херсоне, а Запад никак не реагирует на это. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, пишет РИА Новости. 

По ее словам, международные структуры предпочитают делать вид, что не в курсе таких фактов. Со стороны Запада к сведению подобные события не принимаются, как и должные соответствующие меры. А ведь операции по изъятию органов требуют участия большого числа специалистов и денежных затрат. 

Во вторник, 23 мая, представитель российских силовых структур сообщил, что в Херсонском военном госпитале тайно изымают для дальнейшей трансплантации органы погибших бойцов ВСУ. Эти факты от родственников тщательно утаиваются. После манипуляций тела отправляют в крематорий, а родным сообщают, что солдат пропал без вести. 

# общество # Мария Захарова

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