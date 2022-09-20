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В Польше начались учения «Медведь-22» с участием США и Великобритании

20 сентября 2022 06:45
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В Польше начались совместные учения американских, британских и польских военных под названием «Медведь-22», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше начались учения «Медведь-22» с участием США и Великобритании -1

Военные игры проходят на востоке страны с участием танковых подразделений трех стран. Как заявили в Минобороны Польши, маневры, которые продлятся до конца недели, проводятся для укрепления оперативной совместимости и союзнического сотрудничества. Но главной их целью стало очень сильное желание подразделений войска польского получить сертификат НАТО о боеготовности.

У Варшавы есть еще один стимул организовать эти учения. Она очень рассчитывает в будущем получить более 100 американских танков. И эти маневры должны показать, что польские военные обучены и могут ими управлять.

# Военные учения # Новости Польши # Фотофакт

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