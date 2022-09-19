Что ожидает Германию при полном отключении света? Прогноз экспертов

Мрачный прогноз возможного развития энергетического кризиса опубликовало крупное немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. В материале говорится, что уже через два часа только в одном районе страны перестанут работать почти все охранные и пожарные сигнализации, а через восемь часов откажут средства связи аварийно-спасательных служб. Через сутки остановятся первые очистные сооружения. Кроме того, начнется массовый падеж скота. А если света в Германии не будет больше четырех дней, то в стране начнутся грабежи и пожары. Погибнут как минимум полтысячи человек. По оценкам экспертов, общий ущерб составит около 200 миллионов евро. А в масштабах ФРГ эта цифра вырастет в десятки раз.