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Жители Чехии сокращают потребление газа и электричества из-за высоких цен

10 апреля 2023 20:33
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Новости Чехии. Жители Чехии продолжают сокращать потребление газа и электричества. Причина такого поведения местных – цены на энергоносители, которые по-прежнему находятся на высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Чехии сокращают потребление газа и электричества из-за высоких цен-1

Так, чехам в первом квартале 2023 года удалось сократить потребление газа на 13 % по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Данные предоставило управление по регулированию энергетики страны. По его информации, в Чехии сохраняется тенденция снижения энергопотребления. В 2022 году страна поставила рекорд по этому показателю за последние восемь лет.

# Экономический кризис # Новости Чехии # Фотофакт

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