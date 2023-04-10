Жители Чехии сокращают потребление газа и электричества из-за высоких цен

Новости Чехии. Жители Чехии продолжают сокращать потребление газа и электричества. Причина такого поведения местных – цены на энергоносители, которые по-прежнему находятся на высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, чехам в первом квартале 2023 года удалось сократить потребление газа на 13 % по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Данные предоставило управление по регулированию энергетики страны. По его информации, в Чехии сохраняется тенденция снижения энергопотребления. В 2022 году страна поставила рекорд по этому показателю за последние восемь лет.