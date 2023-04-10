Беларусь призвала Запад воздержаться от поставок оружия в зоны конфликта

Беларусь находится в непосредственной близости от украинских событий, а потому бесконтрольные действия НАТО по наращиванию поставок вооружений Киеву не могут не вызывать беспокойства. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, большую озабоченность вызывают даже не сами военные поставки, а их последствия. В частности, речь о попадании оружия в руки негосударственных и террористических структур. Из-за чего риск того, что западное оружие однажды всплывет и выстрелит в руках экстремистов, причем в западных же странах, значительно увеличивается.

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Бесконтрольная и бездумная накачка оружием тех или иных государств, пусть даже и под благородным предлогом обеспечения безопасности и укрепления обороноспособности, на самом деле подпитывает современные вооруженные конфликты, способствует дестабилизирующим накоплениям вооружений. Это прямой путь к милитаризации региона или регионов, военному дисбалансу и эскалации напряженности.

Пока безответственный Запад буквально раздает свое оружие, Беларусь вопросам контроля за реэкспортом продукции военного назначения уделяет особое внимание, к чему призывает и зарубежное сообщество. В частности, для стабилизации обстановки в мире следует воздержаться от поставок вооружений на территории конфликтов и поручить Совбезу ООН контроль за этим вопросом для предотвращения дальнейшей эскалации противоречий.