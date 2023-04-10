Эксперты поделились прогнозами относительно дедолларизации в мире

Зарубежные СМИ продолжают публиковать прогнозы относительно дедолларизации в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз мнением поделились эксперты турецкого издания «Чумхюриет».

После второго за пять месяцев решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти наперекор США готовность вести торговлю в национальных валютах выражают все больше стран. В связи с этим специалисты отмечают ослабление нефтедолларовой системы США. И, как следствие, падение их господства. Поскольку именно построенная Штатами финансовая система лежала в основе гегемонии страны, отмечают турецкие эксперты.