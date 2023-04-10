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Эксперты поделились прогнозами относительно дедолларизации в мире

10 апреля 2023 18:26
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Зарубежные СМИ продолжают публиковать прогнозы относительно дедолларизации в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз мнением поделились эксперты турецкого издания «Чумхюриет».

Эксперты поделились прогнозами относительно дедолларизации в мире-1

После второго за пять месяцев решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти наперекор США готовность вести торговлю в национальных валютах выражают все больше стран. В связи с этим специалисты отмечают ослабление нефтедолларовой системы США. И, как следствие, падение их господства. Поскольку именно построенная Штатами финансовая система лежала в основе гегемонии страны, отмечают турецкие эксперты.

# Валюта # Фотофакт

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