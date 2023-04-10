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В ЕС недовольны тратами высокопоставленных чиновников

10 апреля 2023 15:02
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В Евросоюзе усиливается недовольство растущими тратами высокопоставленных чиновников. Призывая всех к экономии и бережливости, они не скупятся, когда дело касается их самих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС недовольны тратами высокопоставленных чиновников-1

Французская пресса обвинила главу Евросовета Шарля Мишеля в огромных расходах на зарубежные поездки. Например, он очень любит летать на частных самолетах, даже на короткие расстояния. И не собирается менять свои привычки. Как сообщают СМИ, бюджет для офиса Мишеля на следующий год может составить более 2,5 миллиона евро, что на 27,5 % больше, чем в этом году. Уже 9 стран Евросоюза попросили разъяснить основания для такого увеличения суммы. А представители Австрии и Словакии высказали мнение, что подобный образ жизни может нанести удар по имиджу европейских институтов власти.

# Международная политика # Шарль Мишель # Фотофакт

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