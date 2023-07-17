Новости Италии. Трехэтажный жилой дом обрушился в пригороде Неаполя. Спасатели извлекли из-под руин здания троих человек. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разбор завалов продолжается. Не исключено, что под грудами бетона могут находиться люди. Однако их количество неизвестно. Всего в доме проживалj пять семей. Сколько человек было внутри в момент трагедии, также неясно. За ходом спасательной операции следит лично премьер-министр Италии.