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Жилой дом обрушился в пригороде Неаполя

17 июля 2023 11:41
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Новости Италии. Трехэтажный жилой дом обрушился в пригороде Неаполя. Спасатели извлекли из-под руин здания троих человек. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилой дом обрушился в пригороде Неаполя-1

Разбор завалов продолжается. Не исключено, что под грудами бетона могут находиться люди. Однако их количество неизвестно. Всего в доме проживалj пять семей. Сколько человек было внутри в момент трагедии, также неясно. За ходом спасательной операции следит лично премьер-министр Италии.

# ЧП # Новости Италии # Фотофакт

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