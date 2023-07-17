Глава МИД Виейра: Бразилия против санкций и отправки вооружений в Украину

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в очередной раз подчеркнул, что страна по-прежнему против односторонних санкций, наложенных без одобрения Совета Безопасности ООН, и не желает посылать оружие сторонам украинского конфликта, пишет РИА Новости.

На минувшей неделе члены НАТО на встрече в Вильнюсе обещали поставить Украине новое тяжелое оружие, что, по словам России, лишь удлиняет ход конфликта и усиливает страдания мирного населения. При этом Бразилия поддерживает ее точку зрения о недопустимости отправки вооружений в противостояние и против односторонних санкций, не одобренных ООН. Министр отметил, что эта позиция является исторической.