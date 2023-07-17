По факту теракта на Крымском мосту возбуждено уголовное дело
Новости России. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. Устанавливаются организаторы и исполнители из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам очевидцев, во время атаки на Крымском мосту было два взрыва. Известно, что в результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области. Их дочь получила ранения средней тяжести. Девочку на вертолете доставили в реанимацию, она в сознании. Строители приступили к обследованию моста, сроки его восстановления будут понятны к вечеру. Однако движение железнодорожного транспорта уже возобновлено.
Задержка в расписании составляет около пяти часов. Для координации действий всех служб и организации помощи людям сформирован оперативный штаб. Для туристов развернули пункты временного размещения в Феодосии и Керчи. Владимиру Путину доложили о последствиях террористической атаки. Украинские СМИ сообщают о причастности СБУ и военно-морских сил к происшествию.
В Верховной раде атаку назвали «огромным успехом Украины», а причастных к нападению предложили представить к госнаградам.