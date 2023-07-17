По факту теракта на Крымском мосту возбуждено уголовное дело

Новости России. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. Устанавливаются организаторы и исполнители из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, во время атаки на Крымском мосту было два взрыва. Известно, что в результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области. Их дочь получила ранения средней тяжести. Девочку на вертолете доставили в реанимацию, она в сознании. Строители приступили к обследованию моста, сроки его восстановления будут понятны к вечеру. Однако движение железнодорожного транспорта уже возобновлено.