Кремль заявил о прекращении действия зерновой сделки

В Москве заявили о прекращении действия зерновой сделки. О своем решении Кремль уже официально уведомил Турцию, Украину и ООН. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва вернется к договоренностям только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашения с Турцией и ООН Россия и Украина подписали по отдельности около года назад. Сделка предполагала создание безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции в страны Африки. Однако на деле конечной цели достигали лишь 10 % грузов. Большая часть зерна оседала в ЕС. Это вызвало недовольство европейских фермеров, которые потерпели огромные убытки. Собственная продукция не выдержала конкуренции. В результате рядом стран поставки были заблокированы.