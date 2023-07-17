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Кремль заявил о прекращении действия зерновой сделки

17 июля 2023 11:16
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В Москве заявили о прекращении действия зерновой сделки. О своем решении Кремль уже официально уведомил Турцию, Украину и ООН. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва вернется к договоренностям только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кремль заявил о прекращении действия зерновой сделки-1

Соглашения с Турцией и ООН Россия и Украина подписали по отдельности около года назад. Сделка предполагала создание безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции в страны Африки. Однако на деле конечной цели достигали лишь 10 % грузов. Большая часть зерна оседала в ЕС. Это вызвало недовольство европейских фермеров, которые потерпели огромные убытки. Собственная продукция не выдержала конкуренции. В результате рядом стран поставки были заблокированы.

Кремль заявил о прекращении действия зерновой сделки-4

Вторая часть соглашений предусматривала снятие препятствий для экспорта российской продукции, в том числе удобрений. Именно эти договоренности и были проигнорированы участниками сделки, считают в Москве. Накануне последнее судно в рамках черноморских договоренностей покинуло Одессу. В Турции считают, что это грозит ростом мировых цен на продовольствие. Анкара изначально была посредником соглашения.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Фотофакт

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