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Жилой дом обрушился в центре Марселя. Пострадали как минимум 5 человек

09 апреля 2023 07:31
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Новости Франции. Четырехэтажный жилой дом обрушился в центре Марселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно как минимум о пяти пострадавших.

Жилой дом обрушился в центре Марселя. Пострадали как минимум 5 человек-1

Сразу после обрушения в здании начался пожар, который до сих пор препятствует работе экстренных служб. Они пока не могут приступить к разбору завалов и начать поиски выживших. Хотя на месте происшествия работают около ста спасателей. Жильцы соседних домов эвакуированы.

Жилой дом обрушился в центре Марселя. Пострадали как минимум 5 человек-4

Причины ЧП не установлены, как и точное количество пострадавших. По предварительной версии, его спровоцировал взрыв.

# Обрушение дома # Новости Франции # Фотофакт

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