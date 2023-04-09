Жилой дом обрушился в центре Марселя. Пострадали как минимум 5 человек

Новости Франции. Четырехэтажный жилой дом обрушился в центре Марселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно как минимум о пяти пострадавших.

Сразу после обрушения в здании начался пожар, который до сих пор препятствует работе экстренных служб. Они пока не могут приступить к разбору завалов и начать поиски выживших. Хотя на месте происшествия работают около ста спасателей. Жильцы соседних домов эвакуированы.