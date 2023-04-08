Песков: слова Макрона о размещении ядерного оружия были критикой США

Критикой в сторону Америки назвал пресс-секретарь Путина Песков заявление Макрона, сделанное во время визита в Китай, о том, что недопустимо одному государству размещать ядерное оружие на территории другого.

Представитель Кремля с иронией прокомментировал слова французского президента, отметив, что такой яростной критики в адрес Штатов в Москве не слышали давно, пишет РИА Новости. Как сообщалось, Макрон назвал недопустимым размещение российского ядерного оружия на белорусской территории. Лидер Франции заявил, что такие действия РФ несопоставимы с обязательствами государства в рамках международного права. Ни одно государство ни при каких обстоятельствах не имеет права совершать подобное, сказал Макрон.

Слова французского лидера в четверг, 6 апреля, отвечая на вопрос представителей СМИ о заявлении Макрона, прокомментировал и глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что полностью согласен с президентом Франции в том, что страны не должны размещать свое ядерное оружие на территории других государств. Белорусский лидер сделал радикальное предложение: вывести все американское ядерное оружие из стран, где оно размещено. А самым правильным решением будет свезти все ядерное оружие в кучу и его уничтожить, сказал Лукашенко. Но пока Беларусь и Россия делаю так, как американцы.