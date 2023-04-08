Китай проводит крупные военные учения у берегов Тайваня

Новости Китая. Китай проводит масштабные трехдневные военные учения у берегов Тайваня. Их главная цель – отработать возможности страны по захвату контроля над морем и воздухом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в Пекине эти маневры назвали серьезным предупреждением для Тайваня. Поскольку недавний визит американских конгрессменов на остров вновь обострил ситуацию в регионе. При этом действия США Китай называет прямым посягательством на независимость страны.