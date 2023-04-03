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Жертвами непогоды в США стали 32 человека

03 апреля 2023 08:35
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Новости США. Число жертв мощного шторма и торнадо, которые обрушились на юг и запад США, выросло до 32 человек, более сотни пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами непогоды в США стали 32 человека-1

Ветер, скорость которого местами достигала 130 километров в час, разрушил или сильно повредил сотни домов. Несколько сот тысяч людей до сих пор остаются без света. Отменены или задержаны тысячи авиарейсов. О значительном ущербе сообщают власти 11 штатов. Президент страны Джо Байден объявил эти районы зоной стихийного бедствия. На ликвидацию последствий непогоды привлечены силы национальной гвардии. А синоптики предупредили, что со вторника возрастет угроза возникновения новых торнадо.

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# Природные катаклизмы # Джо Байден # Фотофакт

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