Жертвами непогоды в США стали 32 человека

Новости США. Число жертв мощного шторма и торнадо, которые обрушились на юг и запад США, выросло до 32 человек, более сотни пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветер, скорость которого местами достигала 130 километров в час, разрушил или сильно повредил сотни домов. Несколько сот тысяч людей до сих пор остаются без света. Отменены или задержаны тысячи авиарейсов. О значительном ущербе сообщают власти 11 штатов. Президент страны Джо Байден объявил эти районы зоной стихийного бедствия. На ликвидацию последствий непогоды привлечены силы национальной гвардии. А синоптики предупредили, что со вторника возрастет угроза возникновения новых торнадо.