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Варшава передала Киеву первую часть истребителей МиГ-29

03 апреля 2023 07:51
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Завершена переотправка Украине первой партии боевых самолетов МиГ-29, заявил представитель президента Польши Марчин Пшидач.

Передано несколько истребителей, приводит ТАСС его слова. Пшидач отметил, что Варшава планировала заменить эти самолеты на современные в течение нескольких лет. Сообщается, что на вооружении Польши находятся двадцать восемь истребителей МиГ-29. Ранее польский лидер Дуда заявил, что боевые самолеты находятся на сервисном обслуживании, после чего будет решаться вопрос о передаче их Киеву.

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# Международная политика

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