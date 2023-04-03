Варшава передала Киеву первую часть истребителей МиГ-29

Завершена переотправка Украине первой партии боевых самолетов МиГ-29, заявил представитель президента Польши Марчин Пшидач.

Передано несколько истребителей, приводит ТАСС его слова. Пшидач отметил, что Варшава планировала заменить эти самолеты на современные в течение нескольких лет. Сообщается, что на вооружении Польши находятся двадцать восемь истребителей МиГ-29. Ранее польский лидер Дуда заявил, что боевые самолеты находятся на сервисном обслуживании, после чего будет решаться вопрос о передаче их Киеву.