СМИ сообщили о задержании подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

Новости России. СМИ сообщили о задержании подозреваемой в убийстве российского военкора Владлена Татарского. По версии следствия, именно она вручила ему статуэтку, где находилась бомба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия всю ночь работали следователи, жители города приносят туда цветы. Накануне вечером в одном из кафе Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер Татарского, прогремел сильный взрыв, в результате которого погиб один человек, еще 32 получили ранения. 10 из них в тяжелом состоянии. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Его расследование взял под личный контроль глава Следственного комитета России. Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку, ее, по одной из версий, принесла в кафе посетительница.