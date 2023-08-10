«Женский голос услышан». Жительница Иордании основала музыкальную группу
Новости Иордании. Жительница Иордании Рула Джарадат основала музыкальную группу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой сфере она с детства. Окончила специализированную школу и пошла преподавать. Группа получила название «Ная». Она состоит исключительно из женщин.
Рула Джарадат, лидер музыкальной группы:
Я счастлива, что женщины являются частью иорданской музыки. Наша культура с каждым годом все больше способствует нашему развитию. Женский голос услышан. И его слушают с открытым сердцем.
В составе коллектива 12 представительниц прекрасного пола. И своей красотой и музыкой они покорили не только Иорданию, но и Европу. В активе девушек несколько концертов на лучших музыкальных площадках. Сейчас в планах Рулы набрать юных музыкантов и обучать их азам искусства. А в будущем – создать женский хор.