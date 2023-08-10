«Женский голос услышан». Жительница Иордании основала музыкальную группу

Новости Иордании. Жительница Иордании Рула Джарадат основала музыкальную группу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой сфере она с детства. Окончила специализированную школу и пошла преподавать. Группа получила название «Ная». Она состоит исключительно из женщин.

Рула Джарадат, лидер музыкальной группы:

Я счастлива, что женщины являются частью иорданской музыки. Наша культура с каждым годом все больше способствует нашему развитию. Женский голос услышан. И его слушают с открытым сердцем.