Женщина была изумлена: эстонская полиция через 14 лет поисков нашла украденный велосипед

Новости Эстонии. Женщина была приятно удивлена, даже шокирована, когда узнала, что велосипед нашли спустя столько времени. Двухколесное транспортное средство украли с балкона многоквартирного дома в городе Тырва. Тогда, 14 лет назад, отыскать велосипед не удалось.

2017 год. Женщина, у которой украли велосипед в начале нулевых,

намерена отправиться в магазин за новым велосипедом, как приходит сообщение из полиции.

Марек Кяйс, представитель полиции:

Женщина была изумлена и удивлена, что велосипед вернется к ней. Тем более что накануне семья планировала покупку нового велосипеда и впервые за долгое время обсуждала пропажу старого. Семья даже пошутила, что, возможно, нет смысла покупать новый велосипед, вдруг скоро вернут старый. Их тем более потрясла поступившая на следующий день от полиции радостная весть о найденном велосипеде.

Впрочем, это не первый случай настолько долгих поисков.