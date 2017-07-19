Видеофакт: китайский бегун обогнал реактивный истребитель

Новости Китая. На видеохостинге YouTube появился ролик, на котором бегун из Китая обгоняет реактивный истребитель.

Спортсмен соревновался с самолетом на дистанции в сто метров. Во время всего расстояния атлет бежал наравне с истребителем, но на финише Чжан Пэймен все-таки опередил воздушное судно.

Скриншот из видео