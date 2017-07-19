Видеофакт: китайский бегун обогнал реактивный истребитель

Новости Китая. На видеохостинге YouTube появился ролик, на котором бегун из Китая обгоняет реактивный истребитель.
Новости Китая. На видеохостинге YouTube появился ролик, на котором бегун из Китая обгоняет реактивный истребитель.
Спортсмен соревновался с самолетом на дистанции в сто метров. Во время всего расстояния атлет бежал наравне с истребителем, но на финише Чжан Пэймен все-таки опередил воздушное судно.
Скриншот из видео
Как известно, скорость разгона истребителя ниже, чем скорость в воздухе. Рекорд спортсмена, соревновавшегося с самолётом, на дистанции в сто метров составляет 10 секунд.
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