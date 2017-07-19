Атлантический шторм в Великобритании привел к затоплению графства Корнуолл, люди спасались на крышах домов

Новости Великобритании. Атлантический шторм ударил по югу Великобритании. Из-за проливных дождей внезапное наводнение охватило одно из самых живописных мест страны – графство Корнуолл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего досталось прибрежной деревне Каверек, через которую в море неслись мощные потоки, повредив полсотни жилых домов. Людям, застигнутым стихией врасплох, только и оставалось что спасаться на крышах. Эвакуировали жителей на вертолетах.