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Атлантический шторм в Великобритании привел к затоплению графства Корнуолл, люди спасались на крышах домов

19 июля 2017 13:36
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Новости Великобритании. Атлантический шторм ударил по югу Великобритании. Из-за проливных дождей внезапное наводнение охватило одно из самых живописных мест страны – графство Корнуолл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атлантический шторм в Великобритании привел к затоплению графства Корнуолл, люди спасались на крышах домов-1

Больше всего досталось прибрежной деревне Каверек, через которую в море неслись мощные потоки, повредив полсотни жилых домов. Людям, застигнутым стихией врасплох, только и оставалось что спасаться на крышах. Эвакуировали жителей на вертолетах.

# Наводнение

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