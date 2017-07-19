Из-за появившегося из-под кресла в самолете дыма в Хургаде был закрыт на несколько часов аэропорт

Новости Египта. Аэропорт египетской Хургады несколько часов был закрыт из-за внештатной ситуации на борту самолета. Все рейсы перенесли в Шарм-эль-Шейх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на борту британского пассажирского лайнера за несколько минут до взлета. Одна из пассажирок заметила дым под своим креслом и подняла панику. Экипажу пришлось открыть двери для экстренной эвакуации, во время которой несколько человек получили травмы. К задымлению могли привести неполадки в двигателе.