ООН: более 450 млн человек столкнутся с нехваткой рабочих мест в 2023 году

Мировой рынок труда не выходит из кризиса. Неутешительные прогнозы сделали в ООН: с нехваткой рабочих мест в 2023 году столкнутся более 450 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема существует уже сегодня и впоследствии будет только усугубляться, считают эксперты. Так, в странах с низким уровнем дохода трудоустроиться не может каждый пятый. При этом увеличивается и гендерный разрыв: уже в ближайшем будущем женщин без работы будет примерно в полтора раза больше, чем мужчин. В связи с этим специалисты рекомендуют правительствам и компаниям быть отзывчивее к просьбам сотрудников и уделять больше внимания повышению их квалификации.