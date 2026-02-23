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Зеленский заявил, что он два года жил в подземном бункере

23 февраля 2026 12:10
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Зеленский заявил, что он два года жил в подземном бункере-0

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что он два года прятался в своем бункере. Об этом пишет РИА Новости.

«Я жил два года в бункере», – заявил Зеленский французскому агентству Франс Пресс.

Он также сообщил, что намерен показать убежище журналистам и провести там организовать там интервью.

Ранее СМИ сообщали, что с началом военных действий Зеленский и его заместители находились в подземном бункере и лишь выходили наружу, чтобы показать украинцам, что он не сбежал.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг также отмечал, что в первые дни конфликта с лидером Украины было сложно связаться из-за его нахождения в бункере. По информации The Times, в то время Зеленский жил глубоко под землей вместе с несколькими близкими помощниками.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский

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