В Литве не хватает денег на ремонт мостов

А вот в Литве местные СМИ распространили тревожные предупреждения. Техническое состояние большинства мостов в стране не отвечает требованиям безопасности, а изменить ситуацию не могут из-за недостаточного финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 5 лет количество сооружений, находящихся в критическом состоянии, увеличилось с 63 до 140. По данным литовского Министерства транспорта, на ремонт необходимо не менее миллиарда евро. В срочной реконструкции сейчас нуждаются 105 путепроводов. Однако работы отложены на неопределенный срок, пока не появятся деньги.

Мартинас Гедаминскас, глава литовского управления дорог:

Задержки обходятся слишком дорого, поэтому необходимо последовательно инвестировать в реконструкцию мостов и виадуков. Тогда мы не только устраним проблемы, накопившиеся за десятилетия, но и создадим надежную и безопасную инфраструктуру для будущих поколений.

По этой же причине откладывается строительство еще 12 новых мостов. В то же время, на военные нужды Литва в 2026 году выделила рекордные почти 5 миллиардов евро или около 5,5 % ВВП страны.