Зеленский попросил у премьера Финляндии передать Украине F-18

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна согласна принять истребители F-18, выводимые Хельсинки из боевого состава, сообщает РИА Новости.

Об этом Зеленский сказал в Киеве на пресс-конференции с финским премьер-министром Петтери Орпо. Сообщается, что Украина готова принять все, что ей дают, готова к обучению. Если Финляндии не будут нужны самолеты F-18, то она с радостью их примет.

Ранее США утвердили передачу Киеву истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. От Дании Киеву будут направлены 19 истребителей F-16, а от Нидерландов – 42.