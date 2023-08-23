Прямой эфир

Зеленский попросил у премьера Финляндии передать Украине F-18

23 августа 2023 12:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна согласна принять истребители F-18, выводимые Хельсинки из боевого состава, сообщает РИА Новости.

Об этом Зеленский сказал в Киеве на пресс-конференции с финским премьер-министром Петтери Орпо. Сообщается, что Украина готова принять все, что ей дают, готова к обучению. Если Финляндии не будут нужны самолеты F-18, то она с радостью их примет.

Ранее США утвердили передачу Киеву истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. От Дании Киеву будут направлены 19 истребителей F-16, а от Нидерландов – 42.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
NYT: США посоветовали ВСУ бросить все силы на захват Мелитополя
23 августа 2023 11:15

NYT: США посоветовали ВСУ бросить все силы на захват Мелитополя

МО Швейцарии: страна не стала бы обучать ВСУ полётам на F-16
23 августа 2023 11:13

МО Швейцарии: страна не стала бы обучать ВСУ полётам на F-16

В Китае 27-этажное офисное здание горело, как факел – вспыхнул пожар
23 августа 2023 10:57

В Китае 27-этажное офисное здание горело, как факел – вспыхнул пожар