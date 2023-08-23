Путин назвал целью РФ положить конец развязанной Западом войне в Украине

Желание Запада сохранить гегемонию в мире обернулось тяжелым кризисом в Украине. Цель России – положить конец этой войне. Такое заявление сделал в среду, 23 августа, президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что действия РФ в ходе специальной военной операции продиктованы именно этим стремлением. Война, развязанная Западом в Украине против людей, живущих в Данбассе, должна быть закончена, отметил Путин.

Президент России обратил внимание, что сначала при содействии Запада в Украине был совершен антиконституционный госпереворот, а после против тех, кто с таким положением не согласился, развязана война. И эта война на истребление в Данбассе продолжается уже восемь лет, заявил Путин.