Белорусы смогут полюбоваться летним звездопадом. С 11 на 12 августа ожидается пик метеорного дождя

Белорусы, как и жители всего Северного полушария Земли, предстоящей ночью могут полюбоваться знаменитым летним звездопадом. С 11 на 12 августа ожидается пик метеорного дождя, известного как Персеиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До двух падающих звезд в минуту будет проноситься по ночному небосклону. Главное, чтобы была безоблачная погода. Персеиды –метеорный поток, который ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттля. Мельчайшие частицы размером с песчинку сгорают в земной атмосфере, образуя звездный дождь.